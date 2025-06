A Cisterna, “Marrocco Quinto – Pittore Artistico”

CISTERNA – Nei giorni 1, 2, 7 e 8 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, la Galleria Mimosa di Palazzo Caetani ospiterà la mostra d’arte “Marrocco Quinto – Pittore Artistico”, un omaggio alla forza espressiva e alla profondità spirituale dell’opera di Quinto Marrocco.

L’esposizione rappresenta un’occasione unica per ammirare l’opera di un artista che, attraverso il suo linguaggio pittorico, riesce a intrecciare temi religiosi e riflessioni universali, parlando con sensibilità al cuore dello spettatore.

Tra le opere più significative si ricorda il dipinto della Madonna, realizzato e donato dal pittore alla chiesa di San Valentino, a testimonianza del profondo legame tra Marrocco e la comunità cisternese.

La mostra, patrocinata dal Comune di Cisterna di Latina, propone una selezione di circa trenta ritratti e lavori a tema sacro, ma offre anche spunti che vanno oltre la sfera religiosa, aprendo a una dimensione artistica universale in grado di emozionare e coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Un evento da non perdere per chi ama l’arte che sa parlare dell’anima, tra tecnica raffinata, spiritualità e passione creativa.

Ingresso libero