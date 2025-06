79° Festa della Repubblica, tutto pronto in piazza della Libertà

LATINA – Tutto pronto in piazza della Libertà a Latina per la 79° Festa della Repubblica dove alle 9,30: ci sarà lo schieramento delle formazioni delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di Protezione Civile, per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A seguire, il Prefetto Vittoria Ciaramella consegnerà i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 15 cittadini della provincia di Latina, che si sono distinti per l’impegno civile, per la solidarietà, per il servizio alla comunità, per la promozione della cultura e per la cura dei più fragili.

Particolarmente significativa sarà la consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana ad un giovane ragazzo di Latina che proprio oggi, 2 giugno, compirà 18 anni.

A Roma, sarà il Presidente della Repubblica alle 9,15 a rendere omaggio al Milite Ignoto, prima della la parata su via dei Fori Imperiali e dell’esibizione delle Frecce Tricolori.