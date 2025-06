Al via il Festival Empatia: un viaggio tra parole e luoghi simbolo della provincia di Latina

Prende il via la prima edizione del Festival Empatia, una rassegna culturale itinerante che unisce letteratura, bellezza e impegno civile, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio pontino. Fino a domenica 15 giugno, autori di fama nazionale e internazionale porteranno la loro voce in piazze, giardini storici e castelli, per promuovere un’idea di cultura come strumento di crescita e trasformazione.

A ideare il festival è lo scrittore e giornalista Gian Luca Campagna, che spiega così la filosofia dell’evento: “Sono un inguaribile romantico, forse un visionario. Ma credo davvero che la bellezza possa salvare il mondo. È da questa convinzione che nasce Empatia, un festival pensato per valorizzare il nostro territorio e far emergere, attraverso la voce degli scrittori, un modo diverso di guardare al futuro.”

Quattro giorni, quattro location e un filo conduttore: l’empatia come chiave per comprendere il mondo e costruire un futuro più giusto:

Giovedì 12 giugno – Latina, piazzetta Nicolosi

Venerdì 13 giugno – Giardini di Ninfa

Sabato 14 giugno – Castello Caetani di Fondi

Domenica 15 giugno – Labirinto Limito, Bassiano

Protagonisti del festival saranno autori come Giuseppe Culicchia, Marino Magliani, Paco Ignacio Taibo II, Carlos Zanon, Diego Fusaro, Giorgio Ballario, Susana Martin Gijon, Serena Venditto, Bruno Morchio, Ciro Sabatino, Aldo Putignano, Corrado De Rosa, Mauro Cascio, Arianna Destito Maffeo, Graziella Belli, che daranno vita a incontri, dibattiti e presentazioni, intrecciando esperienze e sensibilità diverse.

Sarà piazzetta Nicolosi, nel cuore del quartiere omonimo, a inaugurare il festival giovedì 12 giugno alle 18. Un luogo fortemente simbolico, nato negli anni ’30 con la fondazione della città e oggi crocevia di culture e storie, grazie alla presenza multietnica che lo caratterizza.

Il programma della serata: