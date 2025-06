Da Ponza a San Felice Circeo a nuoto: torna la seconda edizione della traversata storica

Ritorna per la seconda edizione la Traversata a Nuoto Ponza-San Felice Circeo, l’evento che riporta in vita una delle sfide natatorie più affascinanti del Lazio, ricalcando la storica traversata che negli anni ’80 e ’90 vedeva coraggiosi nuotatori sfidare le acque del Tirreno tra l’isola pontina e la costa circense.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 giugno 2025, con partenza alle ore 7:30 dalla zona Gavi di Ponza e arrivo previsto presso la spiaggia libera di San Felice Circeo in prossimità di piazza Cresci.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Nuotando con Amore – Swimming Travel in collaborazione con il Comune di San Felice Circeo e il Comune di Ponza, rappresenta un’evoluzione moderna della leggendaria traversata che negli anni ’80 e ’90 attirava nuotatori da tutta Italia. La grande novità di questa edizione risiede nella formula a staffetta, che rende l’evento più accessibile e coinvolgente per un numero maggiore di atleti.

Quest’anno la traversata vedrà protagonisti 50 nuotatori suddivisi in diverse modalità: due tentativi in traversata solitaria, per chi vuole affrontare la sfida nella sua forma più pura; Multiple staffette che permettono a gruppi di atleti di condividere l’esperienza; una barca ammiraglia con medico rianimatore per l’assistenza sanitaria

La sicurezza è garantita da un rapporto 1:1 tra atleti e imbarcazioni, con la presenza di assistenti bagnanti qualificati e un medico specializzato in rianimazione a bordo della barca ammiraglia. Il percorso si snoda attraverso 36 chilometri di mare aperto, dalle suggestive coste di Ponza fino alle spiagge dorate di San Felice Circeo. La flottiglia partirà alle ore 6:00 dal Porto di San Felice Circeo per raggiungere il punto di partenza della traversata, con conclusione prevista entro le ore 19:00.

LE DICHIARAZIONI

La Sindaca, Monia Di Cosimo: «Abbiamo accolto con entusiasmo la seconda edizione della Traversata a Nuoto Ponza–San Felice Circeo, un evento che abbiamo fortemente voluto e sostenuto fin dalla sua rinascita. Dopo decenni di silenzio, questa manifestazione storica è tornata a vivere grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni – e ringraziamo il Comune di Ponza – organizzatori e comunità, restituendo al nostro territorio una delle sue sfide sportive più iconiche. Non si tratta solo di una gara: è un simbolo di passione, tenacia e collaborazione.»

L’Assessore allo Sport, Felice Capponi: «La Traversata rappresenta un grande risultato sportivo e organizzativo, e siamo fieri che San Felice Circeo contribuisca a riportare in vita una competizione che per anni ha segnato l’immaginario di atleti e appassionati. La nuova formula a staffetta rende la sfida accessibile e coinvolgente, coniugando tradizione e innovazione. Questo evento dimostra cosa si può realizzare quando amministrazione, associazioni e sportivi lavorano fianco a fianco con visione e determinazione.»

Luciano Vietri, presidente dell’ASD Nuotando con Amore – Swimming Travel: “Abbiamo voluto riportare in vita una delle sfide natatorie più belle e suggestive del nostro territorio”, spiega Luciano Vietri, Presidente dell’ASD Nuotando con Amore – Swimming Travel. “La formula a staffetta permette a più persone di vivere questa esperienza unica, mantenendo intatto il fascino e l’adrenalina della traversata originale.”