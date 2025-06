Alessandro Fanizza, palleggiatore classe 2004, vestirà ancora la maglia del Cisterna Volley

CISTERNA – Resterà anche per la stazione 2025/26 Alessandro Fanizza, palleggiatore classe 2004, proseguendo così il suo percorso di crescita in SuperLega Credem Banca siglando un contratto triennale con il sodalizio pontino. Arrivato a Cisterna lo scorso anno, Fanizza ha affrontato con maturità la sua prima esperienza nella massima serie, collezionando diverse presenze da titolare e potendo contare sulla guida di un veterano come Michele Baranowicz, da cui ha saputo apprendere con umiltà e attenzione. Una stagione di apprendimento e prime responsabilità, vissuta con impegno e spirito costruttivo all’interno di un gruppo giovane ma ambizioso. Per il palleggiatore nativo di Ostuni si tratterà quindi del secondo anno consecutivo in Superlega, un traguardo importante che porta con sé nuove sfide per il giovane azzurrino.

«Sono davvero molto contento di questa riconferma: poter restare a Cisterna anche per la prossima stagione è per me motivo di grande felicità – ha dichiarato Fanizza –. Quest’anno mi sono trovato benissimo, l’ambiente è familiare e lo conosco già, quindi non vedo l’ora di ricominciare. Mi impegnerò al massimo per farmi trovare pronto fin da subito al momento della ripresa delle attività.»

Con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione, Fanizza si prepara però prima ad affrontare un’estate azzurra, dove sarà impegnato con la Nazionale nel gruppo delle Universiadi, dopo aver avuto anche l’opportunità di vivere una breve ma significativa esperienza con il gruppo seniores guidato da Ferdinando De Giorgi.

«Affronterò tutto con grande entusiasmo – ha proseguito –. Darò il massimo per il Cisterna Volley, perché questa città mi ha accolto in maniera splendida, facendomi sentire a casa fin dal primo giorno. Adesso mi aspettano tre mesi di lavoro intenso con la Nazionale, che affronterò con grande determinazione per arrivare pronto all’inizio della nuova stagione.»

Reduce da un campionato positivo, in cui il Cisterna Volley ha centrato per la prima volta la qualificazione ai Playoff Scudetto e alla Del Monte Coppa Italia, Fanizza si dice determinato a contribuire ancora alla crescita della squadra e a guadagnarsi sempre più spazio in campo.

«Quello che mi auguro è di vedere il palazzetto sempre pieno, con il sostegno costante dei nostri tifosi: questo è il mio sogno – ha concluso –. In campo daremo tutto, lottando su ogni pallone, perché ogni traguardo dovrà essere conquistato con il massimo impegno.»