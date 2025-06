Chiese Templi Moschee, a Latina un ponte di dialogo interreligioso

Si terrà oggi a Latina un appuntamento di spessore culturale e religioso. Presso la Curia diocesana, in Piazza Paolo VI, a partire dalle ore 17.00, si svolgerà l’incontro “Chiese Templi Moschee: Il dialogo tra le religioni, un contributo per la costruzione dell’identità futura di Latina”. L’evento, organizzato congiuntamente dall’associazione Latina Città Plurale, dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e dall’ICSOR (International Center for the Sociology of Religion), si propone di esplorare il ruolo fondamentale del dialogo interreligioso nella definizione dell’identità civica e sociale della città.

La sessione sarà presieduta dal professor Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, che introdurrà i lavori. Invece, l’introduzione generale sarà affidata al professor Vittorio Cotesta, anch’esso docente dell’Università degli Studi Roma Tre.

Il panel degli interventi vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama religioso e accademico:

Mariano Crociata, Vescovo della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Massimo Abdallah Cozzolino, Segretario Generale della Confederazione Islamica Italiana.

Thea Tiramani, dell’Università di Pavia.

Daniela Pompei, Responsabile Immigrazione e integrazione della Comunità di Sant’Egidi di Roma.

Luigi De Salvia, Presidente di Religions for Peace-Italia.

Al termine delle relazioni programmate, sarà aperto il dibattito agli interventi del pubblico, offrendo occasione di confronto e partecipazione attiva su temi di stringente attualità. Le conclusioni chiuderanno i lavori di questa significativa giornata di riflessione.