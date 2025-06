Basket, la Benacquista dice addio a coach Martellossi

LATINA – Si separano le strade della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e di coach Martellossi. Un annuncio arrivato inatteso nelle scorse ore, dopo la conquista, non scontata, della permanenza nella categoria per i nerazzurri partiti con il piede sbagliato nel campionato di serie B nazionale. Martellossi era giunto a metà stagione e ha impiegato tempo per ridare slancio alla formazione.

La decisione è stata resa nota dal club dopo l’incontro tra il commendator Lucio Benacquista, il general manager Mariano Bruni e coach Alberto Martelossi. Al termine dello stesso “le parti hanno convenuto che, al momento, non sussistano i presupposti per ampliare anche alla stagione sportiva 2025/26 la proficua collaborazione instauratasi”, recita una nota della Benacquista nella quale le due parti si salutano con cordialità e rispetto.

E’ il patron del club a dichiarare: “Martellossi ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo che purtroppo abbiamo dovuto ridimensionare, nel corso del campionato, rispetto a quanto ci eravamo prefissati a inizio stagione. Augurando le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera, ritengo che Alberto si potrà sempre considerare uno di noi”.