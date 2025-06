Sapori nel Parco (del Circeo): quasi 8000 visitatori nel fine settimana

SABAUDIA – Con quasi 8.000 visitatori nel corso del fine settimana e più di 300 accessi al Museo Naturalistico, chiude con un bilancio positivo l’edizione 2025 de “I Sapori del Parco” tra sport, enogastronomia e natura. La manifestazione che si è svolta nel centro visitatori del Parco del Circeo a Sabaudia, è stata anche l’occasione per la riunione Tavolo di Coordinamento della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Circeo”, che per la prima volta si è svolto pubblicamente aperto alla cittadinanza, in presenza dei rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Latina, dei Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina, della Soprintendenza e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.

“Abbiamo dato un segnale forte di quanto il Parco sia pronto ad investire attivamente nello sviluppo sostenibile del territorio – ha dichiarato la commissaria straordinaria Emanuela Zappone –. La risposta del pubblico, la partecipazione delle comunità locali e il coinvolgimento delle istituzioni ci dicono che la direzione è quella giusta. Questo evento rappresenta il nostro impegno quotidiano per rendere il Parco Nazionale del Circeo un punto di riferimento più aperto, più partecipato, più vivo”.

Sul valore del Tavolo MAB UNESCO “Circeo” è intervenuto anche il direttore del Parco Stefano Donati, sottolineando: “Celebrare l’avvio del Tavolo di Coordinamento della Riserva MAB Unesco “Circeo” davanti a centinaia di persone è stato un atto di trasparenza e fiducia nella partecipazione. Il lavoro che ci attende sarà sfidante e collettivo: tutte queste istituzioni dovranno lavorare insieme e coinvolgere associazioni, operatori economici e cittadini in un percorso partecipato. Questa è la vera missione di un Parco nazionale: custodire e innovare, valorizzare e ascoltare”.

Tra le attività più partecipate del weekend: la masterclass sull’olio EVO curata da Unaprol Fondazione Evoschool, il laboratorio sulla caseificazione tradizionale con il mastro casaro Alessandro De Cesaris, i laboratori sensoriali e manuali per bambini, le esperienze outdoor di trekking, yoga e workout, e lo show cooking a cura dell’Associazione Lady Chef Latina, che ha animato la cavea del Centro visitatori con i profumi e i sapori del territorio. Di grande fascino anche la serata astronomica “Il Cosmo in festa”, mentre il Museo Naturalistico del parco ha registrato oltre 300 presenze.

Due i talk: “Coltivare il futuro in modo sostenibile”, un incontro tra l’Ente Parco, i produttori enogastronomici locali e le associazioni di categoria Coldiretti e Confagricoltura, volto a rafforzare la sinergia tra tutela ambientale e attività agricola; e “Il ruolo dello sport e della sostenibilità nella cultura e valorizzazione del Parco Nazionale del Circeo”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dell’associazionismo sportivo e per l’inclusione sociale, alla presenza di atleti e istruttori olimpici e di atleti paraolimpici.