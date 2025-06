Caldo e afa, giovedì il primo bollino giallo per Latina

LATINA – Sarà domani, giovedì 12 giugno, per Latina, la prima giornata da bollino giallo della stagione calda. Lo dice il bollettino delle ondate di calore pubblicato dal Ministero della salute che indica uno stato di pre-allerta per i servizi sanitari. Le temperature oscilleranno dai 24 gradi centigradi della mattina alle 8 ai 35°C previsti nel picco massimo alle 14. Anche la temperatura massima percepita sarà di 35°. Nel fine settimana, nel Lazio si potranno registrare picchi di 37°C e torneranno le notti tropicali con temperature che non scenderanno sotto il 20°.