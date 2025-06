La sicurezza nel sud Pontino al centro di una riunione tecnica di coordinamento in Prefettura

LATINA – La sicurezza nel sud Pontino al centro di una riunione tecnica di coordinamento che si è svolta ieri in Prefettura, voluta dalla Prefetta Vittoria Ciaramella con i vertici provinciali delle forze dell’ordine, allargata alla partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cassino Carlo Fucci. Nonostante il decremento dei reati, evidenziato dai dati Istat, la situazione richiede attenzione. Nel corso dell’incontro sono state condivise strategie d’intervento per il rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio – si legge in una nota – , con una sinergia rafforzata tra le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, soprattutto nelle «aree di confine» in considerazione dei prevedibili esodi verso le località turistiche e del consistente afflusso di persone verso le zone maggiormente interessate dalla movida – si legge in una nota. Disposto un potenziamento dei servizi di vigilanza nei comuni rivieraschi, con l’obiettivo di prevenire e contrastare episodi di violenza, di disturbo della quiete pubblica o di gestione impropria delle piazze da parte dei turisti.

“Verranno, pertanto, ripetuti servizi straordinari da parte delle forze di polizia e pianificate, nel corso di apposite riunioni tecniche in questura, ulteriori operazioni interforze cosiddette ad “Alto Impatto”, soprattutto nelle aree a più alta concentrazione di locali e di luoghi di intrattenimento, al fine di evitare fenomeni di “malamovida” – prosegue la nota – . In tale ottica, verrà richiesta la massima collaborazione delle polizie locali ad ampliare il più possibile le fasce orarie di presenza sul territorio, anche per evitare un depotenziamento dell’ordinaria attività di controllo svolta dalle forze di polizia. Al contempo, i sindaci saranno sensibilizzati sulla necessaria implementazione degli impianti di videosorveglianza nei punti nevralgici dei territori comunali (tra cui zone soggette ad atti vandalici o spaccio di sostanze stupefacenti), che potrebbero consentire un intervento più tempestivo ed efficace da parte delle forze di polizia e rappresentare un concreto e valido supporto nelle attività investigative”.