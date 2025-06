Cisterna, 21enne prende a sassate vetrate e portone della chiesa: bloccato

CISTERNA DI LATINA – Lanciava pietre con la Chiesa di San Francesco in Piazza Caduti in Guerra a Cisterna. Una pattuglia automontata della Polizia Locale è intervenuta tempestivamente bloccando un giovane che era stato visto da alcuni passanti intorno alle ore 11.45, colpire a sassate le vetrate e il portone d’ingresso del luogo di culto. Gli agenti, già in zona per attività di controllo del territorio, sono intervenuti immediatamente sorprendendo l’uomo sul fatto. Alla vista della pattuglia e all’ordine di fermarsi, il soggetto – un cittadino straniero di 21 anni – ha reagito lanciando contro gli agenti un grosso frammento di marmo divelto sul posto che loro sono riusciti a schivare. Poi il ragazzo, è stato bloccato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gesto potrebbe essere riconducibile a un sentimento di odio religioso, circostanza che è ora al vaglio degli inquirenti. Su richiesta degli operatori è intervenuto anche personale sanitario per la valutazione dello stato psicofisico del ragazzo.

Al termine delle operazioni, il ventunenne è stato deferito in stato di libertà per i reati di offese di una confessione religiosa, danneggiamento aggravato dall’odio religioso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.