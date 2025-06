Cisterna, torna “Sport in Comune”: esibizioni, gare e tornei animano la città

Torna a Cisterna “Sport in Comune 2025”, rassegna di gare, esibizioni e tornei promossa dall’Amministrazione comunale, alla sua quarta edizione. Da venerdì 13 giugno fino al 19 luglio non soltanto gli impianti sportivi ma anche alcune strade e piazze cittadine accoglieranno decine di eventi tutti all’insegna dei valori dello sport. Una manifestazione che già gli scorsi anni ha riscosso grande successo e che ha anche il pregio di far conoscere da vicino ai cittadini le diverse associazioni e i gruppi sportivi che operano nella nostra comunità.

«“Sport in Comune” – sottolineano il Sindaco Valentino Mantini e l’assessora allo Sport Gaetana Capasso – rappresenta un fiore all’occhiello dell’amministrazione con oltre un mese di eventi di numerose discipline sportive nei principali punti di incontro del centro cittadino. Un’iniziativa all’insegna dei valori dello sport e dell’intrattenimento sia per gli adulti che per i più piccoli».

IL PROGRAMMA:

13 giugno, ore 20 in Piazza XIX Marzo “Oltre l’arcobaleno”, show degli allievi della Accademia di arte e spettacolo MGA Studios;

14 giugno, ore 18.30 in Largo Silvio Pellico Il Tempio degli Atleti con kung fu, boxe cinese e difesa personale e alle 20 in Piazza XIX Marzo ancora danza con MGA Studios;

15 giugno, ore 18.30 in Largo Silvio Pellico Il Tempio degli Atleti;

21 giugno alle ore 18 in Piazza XIX Marzo ASD MULTISPORTDDN con il mini volley in piazza;

27 giugno alle ore 18 in Piazza XIX Marzo ASD Arcieri delle Torri con il tiro con l’arco;

28 giugno alle ore 18 presso i Campi Plinio torna il mini volley;

29 giugno alle ore 18 presso i Campi Plinio mini volley; alle ore 18.30 in Largo Silvio Pellico ASD Cisterna Rugby e alle ore 21 in Piazza XIX Marzo ASD/Happy Dance Accademy;

5 luglio alle ore 18 in Piazza XIX Marzo ASD Bufali Latina AFT e alle ore 21 in Piazza Amedeo di Savoia ASD VRG Rythmikis;

6 luglio alle ore 18 in Piazza XIX Marzo ASD Bufali Latina AFT;

11 luglio alle ore 19 in Piazza Aurelio Saffi New Body Evolution e alle ore 21.30 SS Lazio Pesistica, alle ore 21 in Piazza XIX Marzo Spazio aperto di arte e spettacolo;

12 luglio alle ore 18.30 in piazza XIX Marzo la Cisterna Rugby e il Tempio degli Atleti con kung fu, boxe cinese e difesa personale; poi in piazza Aurelio Saffi alle ore 19 Il Tempio degli Atleti e alle ore 21 la Lazio Pesistitica;

13 luglio alle ore 18.30 in Piazza XIX Marzo Il Tempio degli Atleti e alle ore 21 in Piazza Aurelio Saffi lo spettacolo di Hot Feet Dance;

19 luglio, giornata conclusiva della rassegna, alle ore 16 su Corso della Repubblica esibizione della Pole Vault Academy Asd, alle ore 18.30 in Largo Silvio Pellico il Cisterna Rugby e alle ore 21.30 in Piazza Amedeo di Savoia l’esibizione della Ginnastica Astrea.