Nardecchia arriva in anticipo, è fermo al largo dell’Oasi di Kufra

SABAUDIA – E’ arrivato in anticipo Cristian Nardecchia, ma sta aspettando l’orario che ha comunicato. Alle 18.30 scenderà e toccherà terra dopo 6 giorni in mare, giorni difficili ma che si sono conclusi con il suo terzo OFFICIAL WORLD RECORD. Ha scelto un diretta Instagram per ringraziare tutti, dagli sponsor a chi gli è stato accanto. Dopo tre lunghi anni, di allenamenti e di delusioni, Nardecchia ha avuto la sua rivincita ed ha portato a casa il suo Terzo Official World Recor, conquistato con sacrificio sui pedali ma stavolta in mare sulla Red Shark Bike. Partito da Bastia in Corsica il 7 giugno, dopo una battuta d’arresto di un giornata causa mare troppo mosso la traversata è ripresa spedita e oggi l’arrivo finalmante. Nardecchia è stato premiato l’11 giugno dai Giudici dell’Official World Record direttamente in Bike all’indomani del raggiungimento del record, perché il superamento del record ufficialmente è avvenuto a Ostia, dove ha effettivamente superato le miglia del precedente, quello del 2003 di Schincaglia. David Ventura Aparicio e Sandra Lopez Mayandia, giudici spagnoli dell’Official World Recod sono partita da Barcellona dopo aver seguito costantemente la traversata, ed hanno premiato in barca Nardecchia con medaglia e targa, il tempo di prendere attestato e medaglia ed è già ripartito per Sabaudia perché al di là del record lui li aveva detto che sarebbe arrivato ed ha raggiunto l’obiettivo.