Controlli nei centri estetici: 14 irregolarità in provincia di Latina

Nel corso della campagna di controllo “Centri Estetici”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, i militari del NAS di Latina hanno eseguito 32 ispezioni nei centri estetici della provincia pontina, per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro. I controlli hanno fatto emergere 14 irregolarità in 9 strutture, alcune delle quali particolarmente gravi.

A Terracina e San Felice Circeo, i rappresentanti legali di due centri sono stati deferiti alla Procura di Latina per la mancata manutenzione del sistema antincendio, mettendo a rischio la sicurezza di lavoratori e clienti. A Pontinia, la titolare di un istituto estetico è stata a sua volta denunciata per l’assenza di presidi di primo soccorso e del sistema antincendio, obbligatori per legge. A Latina, invece, due attività di onicotecnica sono state chiuse perché le titolari, pur autorizzate solo come onicotecniche, esercitavano abusivamente la professione di estetista, senza requisiti né autorizzazioni. Su segnalazione dei NAS, il Comune ha disposto la chiusura delle attività e applicato sanzioni da circa 1.400 euro ciascuna.