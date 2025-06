Duecentocinquanta volontari Plastic Free puliranno la sughereta di Molella per la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani

SABAUDIA – Plastic Free Sabaudia risponde presente alla chiamata dell’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, e celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani con un’iniziativa nella sughereta di Molella. Non sarà l’unica sul territorio provinciale di Latina che sarà presente oggi 7 giugno con iniziative a Sermoneta e Aprilia e domani appunto con quella di Sabaudia, mentre il 14 giugno si terrà la clean up a Latina. Duplice l’obiettivo: liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da migliaia di chili di plastica e rifiuti e informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla nostra salute e su quella del nostro Pianeta.

“L’evento di Sabaudia sarà partecipatissimo, abbiamo ricevuto moltissime adesioni, segno che il lavoro di sensibilizzazione delle persone funziona. Saremo a Molella e con noi tutti coloro che si sono iscritti con un gesto semplicissimo sul sito di Plastic Free”, spiega Adriano Salvatori che ci racconta per Gr Latina qualche dettaglio sull’appuntamento

Ma gli appuntamenti in tutta Italia saranno oltre 100 tra clean up e sensibilizzazioni ambientali. Sono cominciati giovedì e andranno aventi fino appunto a domenica 8 giugno.

“Il modo migliore per celebrare questa giornata dedicata all’ambiente e agli oceani è impegnarsi nella loro salvaguardia – spiega Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – e lo faremo attraverso azioni concrete di pulizia ambientale su tutto il territorio nazionale. Ci sembra il modo migliore per sensibilizzare le persone sulle conseguenze dell’abuso di plastica e degli effetti dell’inquinamento su suolo, aria e acqua. Se impariamo a ridurre l’uso della plastica, limitando al contempo la produzione di rifiuti, avremo la possibilità di dare ancora un futuro alla nostra Terra. Salvare il Pianeta – prosegue – non è impossibile, ma serve l’aiuto di tutti. Il lavoro quotidiano dei volontari di Plastic Free e di tutti coloro che adottano comportamenti responsabili e sostenibili è un segno tangibile di come questa sia l’unica strada percorribile se si vuole ancora bene alla natura. Per questo invitiamo i cittadini volenterosi, di tutte le età, a prendere parte alle nostre iniziative. Partecipare è semplicissimo: basta cercare sulla pagina Eventi del sito www.plasticfreeonlus.it l’appuntamento più vicino – conclude De Gaetano – e iscriversi gratuitamente”.

A coordinare le iniziative regionali è Lorenzo Paris, referente Plastic Free per il Lazio, che invita cittadini e studenti a partecipare con entusiasmo e consapevolezza, dando un segnale concreto per la tutela ambientale.