Latina, la rassegna “Altre Storie” non si farà: “Troppi oneri e burocrazia”

LATINA – “La rassegna “Altre Storie 2025” non si farà: richieste sproporzionate rispetto alle reali potenzialità della nostra associazione ne impediscono la realizzazione”. Lo annuncia con rammarico, l’Associazione Quartieri Connessi. Sarebbe stata la quarta edizione dell’appuntamento culturale previsto nell’anfiteatro della Parrocchia San Luca.

L’elenco degli adempimenti richiesti è lungo: certificazione di impatto acustico; presenza di un mezzo dotato di autobotte con capacità di almeno 600 litri e personale specializzato addetto per la prevenzione incendi; presenza continuativa di almeno 2 unità di personale sanitario e di ambulanza in postazione fissa; due addetti al servizio di pubblica vigilanza, sorveglianza e controllo.

“Impossibile per una piccola associazione di volontariato come la nostra – spiega il presidente dell’associazione Ferdinando Cedrone – e dunque siamo costretti, a rinunciare a un progetto che voleva rappresentare un momento di incontro, riflessione e condivisione per la comunità dei quartieri Q4 e Q5 e non solo, circa trentamila abitanti in un’area della città dove non risultano altre iniziative. Come Associazione abbiamo sempre promosso i valori del senso civico, della legalità e, soprattutto, della responsabilità sociale. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, speravamo in un sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, magari un contributo pari all’importo degli oneri richiesti, oltre che nella semplificazione e nell’alleggerimento degli adempimenti burocratici, che oggi risultano spesso complessi, onerosi e scoraggianti per quei cittadini che, gratuitamente, mettono a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie competenze”.

A sostenere l’iniziativa sono state negli anni la Parrocchia San Luca (il parroco Don Angelo e Don Leonardo), l’Istituto Comprensivo Don Milani (la preside Beatrice Pisa) e la sua orchestra di allievi che avrebbe inaugurato la rassegna, gli artisti, musicisti, compagnie teatrali, i divulgatori scientifici, le attività commerciali che avrebbero sostenuto con le loro donazioni questi eventi, i volontari, i partner e il pubblico: ” A tutti va il nostro grazie per la vicinanza che ci hanno dimostrato anche in questo momento difficile”.