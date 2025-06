Fondi, 75 piante di cannabis nel giardino: arrestato un 36enne

Coltivava marijuana in casa, nel suo giardino, a pochi passi dal centro abitato. È stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Tenenza di Fondi un uomo di 36 anni, accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione mirata, i militari hanno trovato nel giardino dell’abitazione ben 75 piante di cannabis indica, di altezza variabile fino a 1,80 metri, circa 130 grammi di marijuana già essiccata, 5 semi, fertilizzante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato in attesa delle analisi di laboratorio. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.