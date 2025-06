Sabaudia, si abbassa i pantaloni in pubblico: 45enne denunciato per atti osceni

È stato denunciato dai Carabinieri per atti osceni in luogo pubblico un uomo di 45 anni, cittadino indiano senza fissa dimora, sorpreso nel pomeriggio di ieri a Sabaudia mentre si abbassava i pantaloni in presenza di altre persone. Il gesto, compiuto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol, ha allarmato i presenti, che hanno contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione e i sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Terracina per accertamenti e cure. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.