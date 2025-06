Frosinone-Terracina, al via il nuovo collegamento Cotral

Grande partecipazione per l’esordio della nuova linea Cotral che collega Frosinone a Terracina. La corsa, partita oggi su iniziativa dell’azienda regionale di trasporto pubblico e accolta con entusiasmo dal territorio, punta a facilitare l’accesso al mare dal capoluogo ciociaro. Il servizio prevede una partenza da piazza Pertini a Frosinone alle ore 8, con ritorno da piazza XXV Aprile a Terracina alle 18, dal lunedì al sabato. Già dalla prima giornata si è registrato un forte interesse: circa 120 persone erano in attesa questa mattina per salire a bordo del bus in direzione mare, tra cui molti giovani.

Per far fronte alla domanda, Cotral ha messo a disposizione due mezzi, tra cui un bipiano da 90 posti. La tratta sarà attiva in via sperimentale per un mese, periodo durante il quale saranno monitorati i flussi di passeggeri per valutare una possibile estensione del servizio.

“L’iniziativa mira a rafforzare l’accesso di un importante capoluogo di provincia alla costa laziale – ha dichiarato il presidente di Cotral Manolo Cipolla – promuovendo un turismo più sostenibile e accessibile. Cotral è determinata a contribuire al miglioramento della mobilità nella regione, facilitando gli spostamenti e incentivando il turismo locale.”