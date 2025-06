Fondi, incendio in via Quarto della Calce

Nella notte del 7 giugno, i Carabinieri della Tenenza di Fondi sono intervenuti in via Quarto della Calce, a seguito di una segnalazione giunta al 112. Sul posto è stato rilevato un incendio che ha interessato del materiale di risulta proveniente dalla demolizione di un immobile abusivo, abbattuto lo scorso aprile. Le fiamme si sono estinte autonomamente prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco di Terracina. Da quanto emerso, l’area era già stata interessata da un episodio simile il 25 aprile scorso, quando l’incendio fu invece domato dai pompieri. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo e verificare eventuali responsabilità.