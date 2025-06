Il Progetto Astici arriva a Ponza: previsto il rilascio di giovani esemplari alle Formiche

PONZA – Ponza sperimenta un progetto di ripopolamento degli astici, un’iniziativa realizzata dal Comune in collaborazione con il Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell’Università della Tuscia. Domani, martedì 17 giugno tra le 10 e le 13 nella Sala Polifunzionale C. Pisacane dell’ isola si potrà conoscere e seguire l’importante progetto di tutela della biodiversità marina.

“Grazie al contributo di esperti, ricercatori e alle attività dell’Università degli Studi della Tuscia sull’Isola di Ponza, prenderemo parte al rilascio in mare di giovani astici europei presso la suggestiva Secca delle Formiche, con il prezioso supporto della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza – si legge in una nota del Comune – . Un’iniziativa a favore del mare, della scienza e della sostenibilità”.

IL PROGETTO ASTICI – Progetto Astici è nato quasi vent’anni fa dalla constatazione che le popolazioni di molte specie marine sono in forte declino a causa degli impatti di attività antropiche come la pesca eccessiva, spesso illegale, la distruzione degli habitat costieri, l’inquinamento. L’Astice europeo è uno di questi casi – spiegano dall’Università della Tuscia che con il Progetto Astici, negli ultimi 5 anni, ha rilasciato in mare circa 15.000 giovani astici prodotti negli impianti di acquacoltura sperimentale del Centro Ittiogenico Marino Sperimentale (CISMAR) delle Saline di Tarquinia. “Se la biodiversità e gli ecosistemi non sono “in salute” oggi, non lo saremo neanche noi domani, e non potremo mantenere la società prospera ed equa”, dicono gli scienziati.