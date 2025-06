Inaugurata alla Casa del Combattente di Latina la mostra di Nicola Leone

LATINA – E’ stata inaugurata domenica 1° giugno negli spazi della Casa del Combattente di Latina, la mostra personale dell’artista contemporaneo Nicola Leone, promossa dall’Associazione Culturale Il Cerchio delle Idee. In esposizione, una selezione di venti opere su tela, realizzate con tecniche miste, dal carboncino all’acrilico.

Nicola Leone, artista partenopeo trapiantato a Latina dagli inizi degli anni ’70, torna sulla scena artistica dopo un lungo silenzio creativo, imposto da circostanze personali che lo avevano costretto a “mettere il cavalletto da parte”. Questa mostra – spiegano gli organizzatori – non è solo una raccolta di quadri ma è un gesto profondamente intimo, un atto di rinascita. È, come lo definisce lo stesso Leone, «un dono a me stesso, e poi a chi ha ancora voglia di ascoltare il linguaggio delle immagini».

«Sono davvero felice della testimonianza d’affetto che la città ha manifestato nei miei confronti. Dopo anni di silenzio, scoprire che c’è un interesse vivo per il mio modo di ‘raccontare’ questa porzione di mondo è davvero bello e commovente», ha detto l’artista durante il vernissage.

La mostra rimarrà aperta al pubblico nei prossimi giorni, con Ingresso Libero, nei seguenti orari: 10.00 – 12.30 e 16.30 – 19.00.

