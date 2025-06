Al Circolo cittadino il Concerto di Premiazione “Città di Latina”

LATINA – Si chiude oggi (lunedì 2 giugno), alle ore 16.30, presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” di Latina la 9ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Latina”, cui partecipano giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Un appuntamento atteso, che negli anni si è guadagnato credibilità e prestigio, grazie all’impegno costante dell’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” sotto la direzione artistica della prof.ssa Stefania Cimino, recentemente nominata Consulente Artistica Nazionale per le Pleiadi Communications per effettuare casting e audizioni anche per concorsi e talent.

E’ stata lei, insieme alla commissione, a selezionare i candidati più promettenti da proporre a etichette discografiche e progetti di alta formazione, promozione e produzione con la possibilità di accedere a vetrine nazionali come Casasanremo Livebox e, per i cantanti, la selezione per Sanremo Giovani 2026.

Oggi pomeriggio il Concerto di Premiazione: a valutare le esibizioni, una giuria composta dai maestri Paola Menichelli (Presidente di Commissione), Monica Molella, Massimo Fornetti, Massimiliano Ferrara, Elisabetta Di Zoppo, Maurizio Tisei e Stefania Solazzo. In programma anche la consegna di numerosi Premi Speciali, intitolati a personalità significative del panorama musicale e culturale, che andranno a valorizzare flautisti, band pop/rock, violoncellisti, cori scolastici, orchestre e formazioni cameristiche delle scuole e dei licei musicali.

Il Concorso è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune e dalla Provincia di Latina, a questi si affiancano il Club per l’Unesco di Latina, il Soroptimist International, i Lions Latina Host, il Rotary Club Latina Circeo, il Club Serra International Italia, l’Associazione Culturale Campana, l’Istituto Pangea, La Riviera d’Ulisse e il Circolo Cittadino di Latina