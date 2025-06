Insieme in Pista: motori, emozioni e solidarietà al circuito “Il Sagittario”

Sarà un pomeriggio all’insegna dell’inclusione e dell’adrenalina quello di martedì 10 giugno al circuito “Il Sagittario” di Latina. Dalle 14.30 alle 19 andrà in scena “Insieme in Pista”, evento promosso dall’Asd Aps Happy Bikers Group, che vedrà decine di motociclisti mettersi a disposizione per regalare emozioni forti, ma in piena sicurezza, a ragazzi e ragazze con disabilità. A salire in sella saranno i giovani delle realtà associative Mirability, InTeam e Unione Italiana Ciechi. Giri in moto, andatura moderata, dotazioni di sicurezza e assicurazione completa: tutto pensato per garantire un’esperienza indimenticabile in totale serenità.

Un momento speciale sarà dedicato alla mototerapia, con la partecipazione del dottor Luca Nuzzo, ideatore del metodo per la “Psicomotricità sensoriale in moto”. Durante una pausa tra i turni, verrà proposta una dimostrazione pratica di questa innovativa forma di trattamento, recentemente introdotta anche a Latina. L’iniziativa si avvale del sostegno del Comune di Latina, con la presenza dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, e vedrà la partecipazione di autorità, forze dell’ordine e mezzi speciali della Polizia Stradale, tra cui il celebre Pullman Azzurro e un’esclusiva assoluta per il circuito. Attesa anche una delegazione del Motoclub della Polizia di Stato di Salerno.