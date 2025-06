Affluenza record a Sermoneta per il Borgo Lepino Food Festival

Migliaia di persone hanno animato, a Sermoneta, la due giorni del BORGO LEPINO Food Festival, organizzato nell’ambito dei progetti che compongono il Piano di costruzione della prima Green Community del Lazio. A chiudere l’evento la verve di Alberto Farina che ha attirato, con la sua comicità, centinaia di persone. Il tutto, al termine di una manifestazione dove le aziende del territorio hanno fatto assaggiare le loro produzioni. Masterclass bianchi e bollicine (6 calici) e masterclass rossi e moscati (5 calici), a cura dell’Associazione Italiana Sommelier, in collaborazione con Strade Del Vino, alternate a classi di assaggi di Oli e degustazioni di olive da tavola a cura di CAPOL, hanno fatto il resto.

Il cibo, dunque, conferma la sua capacità di trascendere la propria identità di prodotto e di raccontare come la crescita si basi sulla consapevolezza dell’ambiente che ci circonda. In questa chiave la cura, la ricerca e l’attenzione che mettiamo nel preparare un piatto tipico ispira l’approccio allo sviluppo sociale, culturale ed economico del luogo. Ed è questo il mood che ha ispirato il Festival, un contesto festivo ed informativo, in cui è stato possibile apprendere informazioni e considerare nuovi punti di vista sullo sviluppo socio-economico tramite il gusto delle eccellenze locali.

“Il cibo locale – spiega Onorato Nardacci, commissario della XIII Comunità montana dei Lepini- può diventare la base del nostro brand identitario di valori e tradizioni. Il territorio dei Monti Lepini ha un grande valore di identità e BORGO LEPINO Food Festival è una grande opportunità che lo proietta fuori dai nostri confini”. Soddisfatto il Sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli: “Siamo onorati -afferma- di aver ospitato un evento che vuole essere un primo passo verso la promozione della cultura del territorio per tutta la provincia e per il Lazio stesso. Mettendo insieme l’antichità del centro storico medievale con la cultura enogastronomici dei Lepini. Un evento che diventerà itinerante per affermare un brand, il nostro, destinato a palcoscenici sempre più ampi”.