Intercultura festeggia 70 anni: Latina premia i giovani vincitori del concorso 2025-26

Domenica 8 giugno 2025, alle ore 10:30, presso il Circolo Cittadino di Latina, si terrà un evento speciale per celebrare i 70 anni di Intercultura, l’associazione che dal 1955 promuove lo scambio culturale e i valori di pace e inclusione tra le nuove generazioni. La giornata sarà dedicata alla premiazione degli studenti del Centro Locale di Latina vincitori del concorso per l’anno scolastico 2025-26: Leonardo N. (bimestre in Argentina), Sofia S. (annuale in Colombia), Agnese T. (annuale in Panama) e Amy Rebecca D. (annuale in Cina). A partecipare anche Nisan, studentessa turca ospitata quest’anno da una famiglia di Latina Scalo.

Da oltre sette decenni, Intercultura accompagna migliaia di giovani in esperienze di studio all’estero, trasformando ogni viaggio in un’occasione di crescita personale e apertura verso il mondo. A Latina, dal 1969, sono stati 271 gli studenti partiti per esperienze internazionali, con quasi la metà di loro sostenuti da borse di studio, e 94 le famiglie locali che hanno accolto studenti stranieri.

L’evento, condotto dal giornalista Lorenzo Salone (Il Messaggero), vedrà la partecipazione degli assessori comunali Andrea Chiarato (sport e politiche giovanili) e Francesca Tesone (istruzione), insieme a ex-studenti, famiglie ospitanti e docenti che racconteranno il valore e i benefici di questa esperienza, confermati anche da una recente ricerca IPSOS.

Nel corso dell’incontro verrà data voce a ex-studenti ed ex-studentesse, famiglie, docenti che nel corso di questi decenni hanno vissuto un’esperienza di crescita interculturale di grande valore, come confermato dalla ricerca IPSOS che ne ha analizzato i benefici a lungo termine. Dei benefici dell’esperienza saranno invitati a parlare nel dibattito alcuni studenti partiti negli anni scorsi, una famiglia ospitante, un insegnate in rappresentanza della scuola.

Claudia Biondo, presidente del Centro Locale di Latina, ha sottolineato: «Intercultura da sempre promuove il dialogo tra culture diverse, contribuendo a costruire cittadini globali consapevoli e responsabili. È un onore vedere questi ragazzi rappresentare il futuro della nostra associazione. Noi volontari saremo sempre al loro fianco».

L’appuntamento è un momento importante per riflettere sull’impatto sociale e culturale che Intercultura continua ad avere sul territorio, e per guardare con fiducia a un futuro di incontri e scambi sempre più ricchi e inclusivi.