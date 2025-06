Lucciole a Pantanello, tutto esaurito per l’ultima visita guidata

LATINA – Tutto esaurito per l’ultima escursione guidata nel Parco di Pantanello a Ninfa per ammirare lo spettacolo luminoso delle lucciole che da maggio a metà giugno popolano l’oasi. Stasera, domenica 8 giugno, le guide della Lipu condurranno la passeggiata nell’area rinaturalizzata ad opera della Fondazione Roffredo Caetani, e racconteranno la vita di questi insetti ormai poco visibili anche a causa dell’inquinamento luminoso, le loro straordinarie capacità comunicative, l’importanza che rivestono come indicatori dello stato di salute dell’ambiente.

“Nel corso della serata avremo la possibilità di ascoltare anche il canto di alcuni rapaci notturni scoprendo curiosità e aneddoti del popolo della notte”, anticipano.

L’escursione durerà circa due ore e mezza.