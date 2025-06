La Polizia Stradale tra i ragazzi della Provincia di Latina

LATINA – Anche quest’anno la Polizia Stradale di Latina ha concluso il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione sulla circolazione stradale negli Istituti di Istruzione della provincia.

Numerosi gli studenti incontrati i quali hanno potuto partecipare attivamente, insieme ai poliziotti e poliziotte, a una serie di attività formative i cui focus principali sono stati la salvaguardia della vita umana i pericoli della circolazione stradale, ai quali si può andare incontro, evidenziando i più comuni errori che portano poi agli incidenti stradali.

A capo fila di tutti i progetti di educazione stradale della Polizia di Stato vi è il “progetto Icaro” che quest’anno è giunto alla sua 25° edizione. Gli incontri del progetto hanno visto la partecipazioni degli studenti delle classi quinte della secondaria di secondo grado, per la prima volta si sono svolti anche con l’impiego di visori VR, con i quali i ragazzi hanno potuto vivere in modo immersivo l’esperienza di un controllo per la guida in stato di ebrezza o della distrazione dovuta all’uso del telefono cellulare. Grande riscontro ha avuto l’impiego di tale tecnologia che ha acceso il dibattito sulle conseguenze civili e penali per la guida in stato di alterazione. Oltre il progetto Icaro gli agenti della stradale di Latina hanno effettuato numerosi altri incontri di educazione stradale destinati ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado della provincia.

Gli incontri, preparati in base all’età evolutiva degli studenti, hanno spaziato dai più piccoli imparando le regole della strada attraverso il gioco, agli adolescenti parlando del corretto uso della cintura di sicurezza, all’uso consapevole dei monopattini elettrici, fino ai più grandi, affrontando la delicata tematica dell’abuso di alcool o assunzione di sostanze stupefacenti.

In alcuni istituti scolastici, gli incontri si sono estesi, anche ai genitori degli alunni che, interessati dalla tematica affrontata e incuriositi dall’esperienza dei loro ragazzi, hanno chiesto un intervento a loro dedicato.

2500 gli studenti incontrati nelle singole classi, con apprezzamento in merito all’attività svolta anche dal corpo docente che si ringrazia per la viva partecipazione.

La Polizia Stradale di Latina anche durante le vacanze estive continuerà ad essere impegnata nel diffondere la cultura della sicurezza sulla strada nell’ambito di altri progetti.