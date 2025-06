Nardecchia è tornato a casa, ieri l’emozionante arrivo a Sabaudia

SABAUDIA – Ha toccato terra, ieri nel tardo pomeriggio è finalmente arrivato a Sabaudia Cristian Nardecchia dopo aver percorso in totale 234 miglia totali. Ieri giovedì 12 Giugno è arrivato all’Oasi di Kufra alle 18.30 accolto dalla stampa ma soprattutto da amici e parenti. Dopo tre lunghi anni, di allenamenti e di delusioni, Nardecchia ha avuto la sua rivincita ed ha portato a casa il suo Terzo Official World Record, conquistato con sacrificio sui pedali ma stavolta in mare sulla Red Shark Bike. Partito dal porto di Toga Bastia in Corsica il 7 giugno, dopo una battuta d’arresto di un giornata causa mare troppo mosso e perché non era in condizioni fisiche, la traversata è ripresa spedita, cambio di rotta, miglia in più, giorni in più, poi l’arrivo finalmente.

Partito da Toga Bastia in Corsica il 7 Giugno ha sfiorato l’isola di Pianosa, ha toccato l’isola del Giglio, poi Porto Santo Stefano, Civitavecchia, Ostia, Santa Marinella, Nettuno e infine Sabaudia.

Ieri sulla spiaggia di Sabaudia ad aspettarlo c’era moltissima gente, la sua gente, che con il fiato sospeso ha seguito ogni suo passo da quando ha messo piede in acqua. C’era il suo sindaco, il Sindaco di Sezze Lidano Lucidi, il Sindaco della sua seconda casa, di Sabaudia Alberto Mosca, il Delegato allo sport di Sabaudia che ha seguito e sostenuto questa avventura da quando era solo su carta ed il Presidente provinciale di Opes Daniele Valerio. Presenti anche il consigliere regionale Angelo Tripodi, la consigliera comunale di Sezze Federica Lama e Carmen Casu che sono venuti per ringraziare Cristian per aver portato sulla sua barca la bandiera di “Oltre il silenzio” progetto contro la violenza sulle donne di cui lui si è voluto fare portavoce insieme ad un messaggio di pace.

Momento emozionante quando è arrivato a riva sulla sua bike applaudito da tutti ma soprattutto accolto dal suo Team, da tutti coloro che sono stati con lui in questa settimana difficile, ma bellissima. Applausi, cori e abbracci lunghi, stretti, pieni di affetto e di stima.

Nardecchia è stato premiato l’11 giugno dai Giudici dell’Official World Record direttamente in Bike all’indomani del raggiungimento del record, perché il superamento ufficialmente è avvenuto a Santa Marinella, dove ha effettivamente superato le miglia del precedente, quello del 2003 di Schincaglia. David Ventura Aparicio e Sandra Lopez Mayandia,i giudici spagnoli dell’Official World Recod sono partita da Barcellona dopo aver seguito costantemente la traversata, ed hanno premiato in barca Nardecchia con medaglia e targa, il tempo di due foto ed è subito ripartito per finire il suo viaggio.

Avrà finito di stupire Nardecchia? Lui dice di si…ma in pochi credono che smetterà!