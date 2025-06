Latina, lo Sportello Microcredito al centro della Commissione Attività Produttive

Si è tenuta ieri, presso il Comune di Latina, la seduta della Commissione Attività Produttive presieduta dalla consigliera Simona Mulè, dedicata allo stato di attuazione dello Sportello Microcredito e all’analisi delle proposte di modifica del Protocollo d’Intesa siglato con le Associazioni di Categoria. Presenti i rappresentanti delle principali organizzazioni economiche del territorio, tra cui Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, UAI e Confimpresa, che hanno ribadito il valore strategico del servizio attivo in Piazza del Popolo e proposto un suo rafforzamento sia sul piano operativo che formativo.

Tra le principali novità discusse e condivise: la promozione congiunta di azioni di educazione al credito d’impresa e sostegno all’autoimprenditorialità, con un’attenzione specifica a giovani e donne; la rotazione di personale qualificato a supporto dell’utenza; il coinvolgimento di operatori e tutor riconosciuti dall’Ente Nazionale per il Microcredito; l’adesione al Codice Etico dell’Ente per garantire correttezza e riservatezza.

“È fondamentale che lo Sportello sia un vero presidio di accompagnamento, non solo informazione – ha sottolineato Roberto Marta, responsabile nazionale dell’Ente Microcredito –. Latina si sta dimostrando un laboratorio virtuoso in tal senso.” La Presidente Mulè ha espresso soddisfazione per il confronto, definendolo “un passo concreto verso servizi più efficaci, grazie a un lavoro di squadra tra amministrazione e categorie produttive”.

Durante i lavori è stato inoltre evidenziato l’impegno dell’assessore Antonio Cosentino, che ha potenziato lo Sportello con la figura del dott. Pietro Ciacciarelli, funzionario appositamente formato, a conferma della centralità del microcredito nelle politiche di sviluppo del Comune. Le modifiche saranno ora sottoposte alle associazioni firmatarie dei principali CCNL della provincia. Intenzione della Commissione è anche quella di aprire un dialogo strutturato con banche di comunità e istituti finanziari locali, per rafforzare il legame tra credito, territorio e microimpresa.