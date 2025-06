Pedopornografia, chiesti 8 anni per l’assistente capo scout di Terracina

È stata aggiornata all’11 luglio l’udienza del processo contro il 19enne di Terracina arrestato lo scorso agosto con l’accusa di pedopornografia, adescamento e ricatto ai danni di minori. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha rinviato la seduta per permettere alla difesa di esporre le proprie conclusioni. Solo dopo sarà emessa la sentenza, attesa in rito abbreviato. Questa mattina, nel corso dell’udienza, il pubblico ministero ha chiesto per l’imputato una condanna a 8 anni di reclusione, più 60mila euro di multa. Il ragazzo, all’epoca dei fatti assistente capo scout, è accusato di aver adescato quattro minorenni — tra i 10 e i 16 anni — attraverso falsi profili social, ottenendo immagini intime per poi avanzare richieste ricattatorie. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.