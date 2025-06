Lo schiacciatore brasiliano Daniel Muniz al Cisterna Volley

CISTERNA DI LATINA – Daniel Muniz è ufficialmente un nuovo giocatore del Cisterna Volley. Schiacciatore brasiliano, classe 1997, 194 centimetri di altezza, arriva dopo due stagioni di alto livello disputate in patria con la maglia del Suzano Volley, protagonista nell’ultimo anno in cui l’ambizioso collettivo è stato vicecampione del campionato paulista .

Nato e cresciuto a San Paolo, Muniz si avvicina alla pallavolo nel 2010, iniziando a giocare a scuola quasi per gioco, seguendo gli amici. Ben presto, però, il volley si trasforma in passione e, già nel 2011, partecipa alle prime selezioni per il professionismo con club come Sesi, Pinheiros, Centro Olímpico e Ibirapuera.

La sua carriera lo ha portato a calcare i campi di diverse leghe europee: nel 2017/18 la prima esperienza all’estero in Grecia con il Pamvochaïkós V.C.; poi il ritorno in Brasile con Copel Telecom/Maringá e Apan/Roll-on; quindi l’approdo in Polonia al Cuprum Lublin e, sempre nella stagione 2020/21, il campionato turco con l’Altekma SK, concluso con un ottavo posto. Di particolare rilievo l’annata 2021/22 in Germania con il VfB Friedrichshafen, con cui prende parte alla CEV Champions League, conquista la Coppa di Germania e chiude al secondo posto in campionato. Nel 2024 ha vestito anche la maglia della nazionale brasiliana, convocato dal commissario tecnico Bernardo “Bernardinho” Rezende in Volleyball Nations League.

«Ho scelto Cisterna Volley perché desideravo poter tornare a giocare in Europa, e quale miglior modo se non ripartire dall’Italia, una nazione in cui la pallavolo è parte della cultura sportiva e dove il campionato è tra i più rispettati al mondo – racconta Muniz –. La SuperLega è universalmente riconosciuta come una delle leghe più competitive e prestigiose a livello internazionale, con una tradizione che parla da sola. Sono davvero contento per questa opportunità, in una realtà come Cisterna. La storia del volley italiano è affascinante, e non vedo l’ora di scoprire i palazzetti, le città e tutto ciò che circonda questo mondo, dentro e fuori dal campo.»

Muniz non si pone limiti in quella che sarà la sua prima stagione in SuperLega: «Mi aspetto un livello altissimo in ogni partita e sono certo che il calore del nostro pubblico sarà un elemento importante in ogni momento. A livello personale, il mio obiettivo è fare il massimo per la squadra. Lavoro per riuscire a ritagliarmi un posto stabile nella pallavolo europea e, in particolare, in un campionato così importante come quello italiano, dimostrando il mio valore e continuando a crescere sotto ogni aspetto del gioco.»

Lo schiacciatore brasiliano ha un’elevazione in attacco di 338 centimetri e ha realizzato 298 punti in 23 partite nell’ultimo campionato disputato con il Suzano Volley: «Mi definisco un giocatore passionale: amo l’adrenalina della partita, le sfide più impegnative, anche quando comportano momenti di difficoltà. Do tutto in campo, con grinta, carattere e cuore. Questo è ciò che mi motiva ogni giorno e mi dà la forza per dare sempre il massimo