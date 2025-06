Lido di Latina, all’Appeal inaugurazione con Anna Falchi

LATINA – Anna Falchi sarà madrina della riapertura Tutto è pronto sabato 7 giugno per l’inaugurazione ufficiale della stagione balneare di Appeal, la seconda oasi a sinistra del lungomare di Latina nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo e guidata dall’imprenditore Giuseppe Pastore.

Per l’occasione ci sarà una madrina di eccezione, l’attrice Anna Falchi che con la sua bellezza e il suo coinvolgente sorriso sarà affascinante testimonial della giornata.

Una giornata di festa per accogliere l’estate con il sorriso e il divertimento e con una serie di iniziative a partire dalle ore 16, tutte all’insegna dell’equilibrio con la natura. Gli ospiti saranno accompagnati da sonorità sax e dai rintocchi di campane tibetane che condurranno al lungo spazio aperitivo per godersi lo spettacolare scorcio del tramonto, mentre in spiaggia sarà possibile fare attività sportiva, dalla pallavolo fino a sedute di yoga. Il tutto accompagnato dal sorriso e dalla simpatia di Anna Falchi.

La sera sarà possibile anche cenare in veranda, solo previa prenotazione al numero di telefono: 392 9163366 e sorseggiare drink in spiaggia.