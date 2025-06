Picchia la moglie e la suocera al banchetto di battesimo: arrestato per maltrattamenti in famiglia

TERRACINA – E’ stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia l’uomo che durante il banchetto per il battesimo della figlia ha picchiato la moglie, la cognata e la suocera che si è sentita male ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale per un arresto cardiaco conseguente ai colpi ricevuti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato intervenuti domenica sera in un locale della città, l’uomo si trovava in stato di alterazione alcolica e si sarebbe scagliato contro la propria compagna colpendola a schiaffi e spintonandola dopo il rifiuto di quest’ultima di lasciargli la loro figlia; a quel punto, per difendere la donna. sarebbero intervenute la sorella e la madre di lei, che sarebbero state a loro volta malmenate. Sono stati gli invitati a raccontare agli agenti l’accaduto, e alla loro testimonianza si è aggiunta quella di un carabiniere libero dal servizio intervenuto per allontanare l’aggressore mentre picchiava la donna più anziana. Non si era calmato nemmeno all’arrivo della polizia continuando a urlare e minacciare la compagna, tentando di scagliarsi contro i presenti e prendendo a testate il vetro dell’auto della pattuglia che cercava di portarlo via.

Ne è emersa anche una storia di violenze denunciata dalla mamma della piccola di cui si festeggiava il battesimo. La donna ha raccontato delle condotte di vita smodate del compagno che, poco dopo l’inizio della loro relazione, aveva scoperto essere dedito al gioco e all’assunzione di alcol e droghe, e in più occasioni aveva avuto reazioni violente nei suoi confronti.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.