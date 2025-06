Buste schermate con la stagnola per il furto in un noto negozio di articoli sportivi di Latina

LATINA – Hanno messo a segno un furto in un noto negozio di articoli sportivi di Latina, sono stati fermati mentre erano sull’Appia quattro cittadini sudamericani. I fatti ieri pomeriggio erano stati segnalati tempestivamente dall’esercizio commerciale che aveva anche indicato anche l’auto utilizzata per la fuga. E’ così che i poliziotti del Commissariato di Cisterna si sono messi sulle tracce del gruppo riuscendo a intercettare l’autovettura.

A quel punto, i quattro, accortisi della pattuglia hanno lanciato dal finestrino alcuni indumenti contenuti in una busta di colore marrone che era stata schermata dall’interno con della carta stagnola per eludere i sistemi anti-taccheggio. Controllando l’auto, gli agenti hanno trovato nel portabagagli altre buste di costruzione artigianale, realizzate con all’interno carta stagnola del tutto identiche a quella gettata dal finestrino durante la fuga.

Accompagnati presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione è emerso che erano cittadini cileni, ma sono risultati tutti privi di permesso di soggiorno e quindi irregolari sul territorio nazionale. Per questo sono stati accompagnati presso i centri di permanenza per il rimpatrio di Potenza e di Roma dove saranno attivate le procedure per l’espulsione e al rimpatrio in Cile.