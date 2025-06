Ponte sul Garigliano, firmato l’accordo: sarà realizzato nel 2026

LATINA – E’ stato firmato questa mattina nella sala Loffredo della Provincia, l’accordo di programma per la realizzazione del ponte sul Garigliano che collega le città di Sessa Aurunca e Castelforte. Un investimento da 3,3 milioni di euro divisi tra la Provincia di Latina e la Provincia di Caserta. Il ponte, chiuso nel 2021 per criticità strutturali, sarà realizzato nel corso del 2026.

“Daremo finalmente risposte ad un’esigenza concreta dei cittadini e delle imprese”, ha sottolineato il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli che ha formato l’accordo con l’omologo di Caserta, Marcello De Rosa .

Il progetto – si legge in una nota dell’Ente – prevede la demolizione e ricostruzione dell’impalcato, l’adeguamento sismico delle pile e una serie di interventi mirati alla piena messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del ponte. La Provincia di Latina assume il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, curando tutte le fasi tecniche e amministrative fino al collaudo, in costante raccordo con la Provincia di Caserta.

«Restituire piena funzionalità al Ponte sul Garigliano – ha dichiarato il Presidente Gerardo Stefanelli – significa ridare respiro al sistema dei collegamenti tra due territori storicamente connessi e fortemente interdipendenti. Oggi, con questo accordo, diamo risposta a un’esigenza concreta dei cittadini, delle imprese, dei pendolari e di tutte le comunità locali.»

Il Presidente F.F. della Provincia di Caserta, Marcello De Rosa, ha espresso piena soddisfazione per il risultato raggiunto, dichiarando: «Si tratta di un esempio concreto e virtuoso di collaborazione tra enti territoriali. La messa in sicurezza del Ponte sul Garigliano non è solo un’opera necessaria dal punto di vista tecnico, ma anche un segnale forte di attenzione verso i cittadini e lo sviluppo delle aree di confine tra Campania e Lazio.»