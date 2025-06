Fondi, droga e una pistola clandestina nel locale, arrestato in flagranza il titolare

FONDI – E’ stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish nascosti nel suo locale a Fondi. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 48 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il controllo era nato nell’ambito di un’attività info-investigativa e ha portato i militari all’interno di un esercizio commerciale dove con la sostanza stupefacente è stato trovato anche il classico bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno anche rinvenuto dietro al banco frigo, una pistola cal.9 priva di marca e matricola, completa di serbatoio contenente 4 proiettili. Droga e arma sono finiti sotto sequestro e in particolare sulla pistola sono in corso approfondimenti investigativi per stabilire a chi appartenga, e se sia stata usata per commettere reati già emersi e stabilirne la

provenienza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa di convalida di arresto con rito direttissimo che si terrà nella mattinata di domani.