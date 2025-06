Provoca l’incidente, poi si scopre che il tasso alcolemico era superiore al consentito

SPERLONGA- Provoca un incidente stradale, poi si scopre che guidava sotto l’effetto dell’ alcool. E’ accaduto a Sperlonga dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di un incidente stradale in via Flacca, in cui era coinvolto l’uomo alla guida del suo motorino. I Carabinieri della Tenenza di Fondi, a conclusione dei necessari accertamenti presso una struttura sanitaria dalla quale è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge, hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 61 anni del posto. Oltre alla denuncia all’uomo per lui scattato anche il ritiro della patente.