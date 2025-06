Rapina l’auto a una donna sulla provinciale a Prossedi, arrestato un 36enne

PROSSEDI – Rapinata dell’auto mentre alla guida della sua Alfa Mito percorreva la strada provinciale Guglietta Vallecorsa, nel comune di Prossedi. E’ quanto capitato ad una giovane donna nel pomeriggio di ieri al confine con Amaseno. Erano circa le 15:30 di ieri, quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Terracina era arrivata la richiesto soccorso. La donna ha raccontato di essere stata dapprima inseguita, poi superata e infine costretta a fermarsi da un uomo che era sceso da Fiat Panda, l’aveva tirata fuori dalla macchina e si è impossessato del suo mezzo, per poi scappare a velocità lasciando sul posto la Fiat Panda, che è poi risultata rubata nei giorni precedenti a Ferentino. Durante la sua richiesta di soccorso, la donna era riuscita a fornire al telefono una descrizione sommaria del rapinatore, utile a indirizzare le ricerche effettuate in coordinamento tra loro dai Carabinieri della Compagnia di Terracina e di Frosinone.

Dopo circa un’ora, i militari della Sezione Radiomobile del NOR di Frosinone, supportati dalle Stazioni di Ceccano e Giuliano di Roma e da un’aliquota in abiti civili della Sezione Operativa, sono riusciti a trovare il rapinatore che percorreva la via Monte Lepini a Frosinone ancora a bordo dell’Alfa Romeo Mito. E’ scattato il fermo per un 36enne italiano. I militari dell’Arma lo hanno portato in caserma e, fatte le opportune verifiche, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto al carcere di Frosinone, dove si trova in attesa dell’udienza di convalida.

Intanto proseguono le attività di indagine dei militari dell’Arma, che hanno restituito l’autovettura Fiat Mito alla legittima proprietaria e stanno verificando se si sia reso autore di analoghi episodi nei giorni scorsi nel comune capoluogo e nei territori limitrofi.