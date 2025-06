Prevenzione incendi: autorizzato il sorvolo con droni nelle aree collinari di Terracina

TERRACINA – L’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha rilasciato il nulla osta al Gruppo Comunale della Protezione Civile di Terracina “per l’esecuzione di attività di sorvolo con mezzi aerei a pilotaggio remoto, i droni, finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi”.

Le operazioni di monitoraggio riguarderanno le località di San Silviano, Santo Stefano, Frasso/Fiora e Ciana, nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 31 dicembre 2025. Saranno utilizzati droni di piccole dimensioni (< 0,3 kg) e abilitati secondo le normative ENAC, condotti da operatori professionisti in possesso di regolare attestato.

Il sorvolo, autorizzato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 29/1997, sarà limitato allo stretto necessario per la raccolta di materiale fotografico e video utile al controllo del territorio. Le attività si inseriscono in un più ampio piano di tutela ambientale, sicurezza del patrimonio naturale e prevenzione dei rischi legati agli incendi, particolarmente rilevanti nel periodo estivo.

«Un ringraziamento va al personale del Gruppo Comunale di Protezione Civile, Donne e uomini, al coordinatore Fabio Di Sauro e al Comandante della Polizia Locale Mauro Renzi per il costante impegno a favore della sicurezza, e alla Direzione dell’Ente Parco per la collaborazione istituzionale», ha dichiarato l’Assessore con delega alla Protezione Civile Maurizio Casabona.

«L’utilizzo dei droni è sicuramente un altro tassello importante, e per questo ringrazio la Direzione dell’Ente Parco per avere concesso l’autorizzazione nei tempi più rapidi. Per combattere la piaga degli incendi boschivi è necessario un lavoro costante di prevenzione con un impegno che deve andare avanti tutto l’anno. È in questa direzione che prosegue il nostro impegno», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.