Record del Mondo, Cristian Nardecchia in sosta al Giglio dopo una nottata infernale

LATINA – Una notte più difficile del previsto quella affrontata da Cristian Nardecchia l’atleta di Sezze che sta tentando un nuovo record del mondo. Ieri (sabato) la partenza dalla Corsica intorno alle 7 di mattina a bordo di una surf bike, ha raggiunto le acque toscane e si trova ora in una rada ridossata all’isola del Giglio, ma le sue condizioni non sono ottimali. Mare mosso, vento e onde contro lo hanno sfiancato ed è provato anche psicologicamente avendo sofferto un forte mal di mare.

Lo sentiamo al microfono di Antonella Melito che lo sta seguendo nella sua avventura.

La traversata di Nardecchia era partita subito con una crisi intorno alle 9 per l’ansia accumulata, il non aver dormito, le miglia infinite davanti lo hanno mandato subito in down, pensava di avere la febbre alta. Cosi ha chiesto aiuto ai compagni di squadra e Salvatore è stato il primo a mettere piede in acqua sulla bike. Questo è bastato per ripristinare tutto ed è partito come un treno.

La mattinata è stata buona, vento moderato. Onda di 30/40 cm e vento contrario massimo a 4 nodi questo ha permesso a Nardecchia di avanzare parecchio, il pomeriggio è stato meno proficuo, l’onda lunga ha infastidito la velocità e non gli ha permesso di avanzare molto. Le onde solo arrivate ad 1 metro ed il vento è arrivato a 12 nodi con raffiche fino a 13, questo lo ha rallentato ma per fermarlo ci vuole ben altro. Dopo le prime 12 ore i parametri erano buoni, resta costantemente monitorato e ogni tanto è riuscito nella prima giornata anche a concedersi qualche momento per scherzare . Ma la notte lo ha provato