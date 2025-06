Rete delle città marciane: incontro a Venezia tra gli assessori Chiarato e Mare

VENEZIA – “La Rete delle città marciane ha incontrato l’amministrazione comunale di Venezia, aprendo di fatto un percorso di adesione”. E’ quanto affermato dall’assessore comunale di Latina Andrea Chiarato che, su delega del sindaco Matilde Celentano, ha rappresentato il Comune del capoluogo pontino all’incontro con l’assessore alla Promozione del territorio di Venezia Paola Mar, organizzato dalla Rete, composta da 25 municipalità, presieduta dal sindaco di Castellabate Marco Rizzo, per la condivisione del culto di San Marco e di un programma di iniziative tese a promuovere i rispettivi territori.

La riunione con l’assessora Mar si è svolta ieri presso la sala giunta della sede municipale di Venezia. Presente una nutrita delegazione della Rete, oltre all’assessore Chiarato e al presidente Rizzo hanno partecipato all’incontro Francesco Fusco, in rappresentanza del Comune di Afragola, Angelo Marino, Sindaco di San Marco dei Cavoti, Francesco Fusco, delegato Comune dì Afragola, Don Antonio Quaranta, assistente ecclesiastico e parroco di Torricella, Giuseppe Semeraro, segretario della rete delle città Marciane e gli ambasciatori Enrico Nicoletta, Michele Schifone e Grazia Pignatelli.

“E’ stato un incontro molto proficuo – ha riferito l’assessore Chiarato – che ha determinato la volontà dell’amministrazione comunale di avviare una serie di iniziative che possono rafforzare il percorso di adesione alla Rete marciana. La vulcanica assessora Mar ha tracciato una progettualità di ‘Rete’ tesa al raggiungimento degli obiettivi preposti su più piani: religiosi, storici e culturali sotto il segno del leone alato di San Marco. Come Rete della città marciane abbiamo rimarcato che il leone di Venezia è il sigillo che ci accomuna con la Città lagunare, non solo emblema di tradizioni religiose, ma autentico messaggero di valori, memoria e appartenenza. Come prima iniziativa comune – ha concluso l’assessore pontino – si è deciso che un’imbarcazione rappresentate la Rete parteciperà alla Regata Storica di Venezia 2025 che si terrà domenica 7 settembre. L’evento, che celebra una tradizione millenaria, prevede il corteo storico sul Canal Grande con barche e costumi d’epoca, seguito dalle gare di Voga alla Veneta. Mentre la terza domenica di ottobre, la città di Venezia parteciperà all’assemblea annuale della Rete in quel di Castellabate, perla del Salento. Ringrazio la delegazione presente a Venezia, insieme a Latina, per la condivisione di questa nuova opportunità che oggi abbiamo iniziato a costruire nella capitale del culto marciano”.