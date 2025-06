Centri estivi a Latina: online l’avviso per l’accreditamento

C’è ancora tempo fino a lunedì per partecipare al bando per l’accreditamento dei centri estivi; una procedura già avviata dal Comune di Latina, finalizzata alla formazione di un Albo di soggetti organizzatori e gestori di centri estivi per minori in grado di offrire alle famiglie una proposta di attività su diverse tematiche: ambientali, sportive e ludiche.

“Il nostro scopo – spiega l’assessore all’Istruzione e alle Politiche educative del comune di Latina, Francesca Tesone – è quello di rispondere alle richieste di chi, per lavoro o per altri motivi, si trova a dovere affidare i propri figli ai centri estivi. Un’esperienza che offre ai bambini e ai ragazzi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, occasioni di socialità e amicizia, indispensabili per la loro crescita. Potranno accedere al bando tutti i centri estivi che saranno in grado di rispondere ai requisiti richiesti. Partecipare – spiega l’assessore è facilissimo – basterà andare sul sito del Comune di Latina e compilare i moduli allegati alla domanda di accreditamento”. ( https://www.comune.latina.it/notizie/Domanda-accreditamento-centri-estivi-2025.html#_novita_estesa )