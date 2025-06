Roccagorga, mistero sulla sparizione della collana d’oro di Sant’Erasmo

ROCCAGORGA – E’ scomparsa la collana di Sant’Erasmo a Roccagorga. Lo ha annunciato con una lettera ai fedeli, il parroco Don Francesco Gazzelloni anche per evitare – spiega – il ricorrersi di voci su di lui e sui suoi collaboratori.

“Quando il 1° giugno di quest’anno abbiamo preparato il busto per la processione – scrive – mi sono reso conto che l’astuccio della Croce Pettorale in oro del Santo era vuoto e la Croce sparita! Io ricordo di averla riposta correttamente lo scorso anno ma non escludo di averla riposta altrove e che il furto o lo smarrimento possa essere avvenuto già dallo scorso anno, poiché una volta chiusa la cassaforte, senza di me non è possibile riaprirla”.

Il sacerdote puntualizza anche “correggendo alcuni articoli usciti online e vi dico che le chiavi della cassaforte di sant’Erasmo non sono a disposizione di nessuno e le custodisco io gelosamente a casa mia dall’ottobre del 2021, anno del mio insediamento, purtroppo a me è stata consegnata una sola copia dal parroco uscente”.

Il parroco annuncia di aver sporto e denuncia ai carabinieri e gli inquirenti e i collaboratori parrocchiali stanno lavorando per cercare di ricostruire questo spiacevole accaduto, sperando ancora di poterla ritrovare in chiesa. Il gioiello, oltre ad appartenere al Santo protettore del paese lepino, è stato realizzato con l’oro donato dai fedeli, quindi ha un doppio valore.

Il vescovo di Latina Mariano Crociata, appresi i fatti a chiesto al parroco di allontanarsi dalla parrocchia. Lo si legge in una nota arrivata nella tarda mattinata di domenica.