Collana di Sant’Erasmo sparita, il vescovo Crociata allontana il parroco di Roccagorga

ROCCAGORGA – Il vescovo di Latina Mariano Crociata ha allontanato dalla parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo a Roccagorga il parroco Don Francesco Gazzelloni. Dopo essere stato informato ieri, sabato 7 giugno, in occasione della Messa di Pentecoste, della sparizione del gioiello votivo di Sant’Erasmo custodito nella cassaforte che si trova nei locali parrocchiali, in una nota Crociata spiega di aver “chiesto al Parroco di allontanarsi temporaneamente dalla parrocchia, in attesa del completamento delle indagini, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio pastorale alla comunità parrocchiale di Roccagorga”.

La sparizione come è noto riguarda una collana d’oro con crocifisso che per lunga tradizione è usata per adornare il busto di Sant’Erasmo quando è portato in processione nel giorno della festa come santo patrono del paese lepino. Su questo episodio, il Parroco don Francesco Gazzelloni è stato già ascoltato dai Carabinieri della locale Stazione. “All’esito di ulteriori verifiche interne – si legge nella nota della Curia – , il vescovo Crociata avvierà le necessarie indagini canoniche per accertare l’esatto svolgimento dei fatti”.

Era stato lo stesso parroco che ha sporto denuncia, a spiegare che solo lui custodisce le chiavi della cassaforte e nessun altro vi ha accesso.