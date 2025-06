San Felice Circeo, salvati in mare due fratelli, uno era in arresto cardiaco

SAN FELICE CIRCEO – Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica 8 giugno a San Felice Circeo nelle acque antistanti gli stabilimenti balneari La Caletta e Isola Verde. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, due fratelli, mentre facevano il bagno a mare, sono stati improvvisamente trascinati al largo dalla corrente marina, finendo sbattuti poi contro la scogliera. Uno dei due è stato recuperato privo di sensi e in arresto cardiaco, mentre l’altro ha riportato ferite multiple agli arti inferiori causate dall’impatto contro i pennelli, ma è rimasto cosciente.

Il tempestivo intervento dei bagnini in servizio e di alcuni cittadini presenti, tra cui un medico, è stato determinante: l’uomo in arresto cardiaco è stato sottoposto a immediate manovre di rianimazione cardiopolmonare, che ne hanno consentito la ripresa delle funzioni vitali prima dell’arrivo del personale sanitario del 118. Poi la corsa in ospedale: l’uomo in condizioni più gravi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre l’altro al Fiorini di Terracina per accertamenti.

La Polizia Locale coordinata dal comandante Mauro Bruno, ha operato in collaborazione con la Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo, acquisendo le testimonianze necessarie a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e per garantire l’assistenza necessaria durante le operazioni di soccorso.