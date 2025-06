Sicurezza stradale, per i ragazzi torna il bus gratuito per raggiungere i locali della movida nelle notti estive

LATINA – “Con Guido fai strada” la Provincia di Latina rilancia la campagna per la sicurezza stradale inaugurata lo scorso anno e che ha coinvolto oltre 2.000 studenti nelle scuole della Provincia. Si tratta del progetto Mobilità Sicura, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche contro la droga e le dipendenze, insieme a UPI, ANCI, i Comuni di Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, San Felice Circeo, Terracina e Prefettura e Questura di Latina.

L’iniziativa prevede un ventaglio di azioni mirate. Nei fine settimana e durante l’estate, i Comuni coinvolti metteranno a disposizione navette gratuite per garantire un’alternativa sicura alla guida in stato alterato. Un’opportunità concreta per tornare a casa senza rischi, soprattutto nei luoghi della movida più frequentati. E’ il Fun’n’bus di cui sono stati resi noti percorsi e orari delle corse a Latina, Scauri, Formia, Gaeta, Fondi e Terracina.

“Strade sicure, guidatori consapevoli, controlli mirati: è da qui che parte ogni viaggio responsabile”, ha voluto sottolineare Gerardo Stefanelli, Presidente della Provincia di Latina, tra i principali promotori del progetto. La Prefetta della Provincia di Latina Vittoria Ciaramella ha ricordato l’efficacia degli incontri che si sono tenuti: “Ho visto tanti ragazzi che si sono emozionati di fronte alle testimonianze delle vittime. Hanno compreso che non è un gioco mettersi alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti”.

Tra le presenze alla conferenza stampa, anche l’Assessore del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco che ha aggiunto “Abbiamo aderito al progetto perché ci permette di rafforzare una nostra linea di indirizzo, quella delle navette gratuite verso i locali della Movida. L’obiettivo è quello di offrire lo stesso servizio anche oltre la stagione estiva”.

Per l’Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus è intervenuto Giancarlo Carapellotti, “Ci fa piacere essere coinvolti in questa iniziativa, che è in linea con il nostro messaggio: sulla strada scegli la vita”. Per la Croce Rossa, il capitano Luigi Russo: “Il nostro gruppo giovani si occupa dell’educazione perché crediamo nell’educazione tra pari”.

Per rendere la campagna ancora più coinvolgente, è stato creato un quiz interattivo: uno strumento semplice e immediato per aiutare i ragazzi a conoscere davvero cosa succede al volante dopo aver bevuto o assunto sostanze. Giocare, imparare, condividere: la prevenzione passa anche dai social e dal sito web ufficiale www.conguidofaistrada.it.

PERCORSI E ORARI DELLE NAVETTE NEL DETTAGLIO

Navetta Latina (andata/ritorno)

Andata

Fermate: Autostazione – Stadio – Morbella – Capo Portiere – Fermata Casilina – Polizia di Stato – Foce Verde.

Partenze dal capolinea: 22:00 – 23:30

Ritorno

Fermate: Capo Portiere – Fermata Casilina – Polizia di Stato – Foce Verde – Morbella – Stadio – Autostazione.

Partenze dal capolinea: 01:00 – 02:30

Navetta Scauri – Formia – Gaeta (andata/ritorno)

Andata

Fermate principali: Scauri, via Appia “Lu Rusticone” – Formia, Piazza Mercato nuovo – Gaeta, Piazza Traniello

Partenze dal capolinea: 20:00 – 22:00 – 00:30

Ritorno

Fermate: Gaeta, Piazza Traniello – Formia, Piazza Mercato nuovo – Scauri, via Appia “Lu Rusticone”

Partenze dal capolinea: 21:00 – 23:45 – 01:00

Navetta Fondi – Terracina (andata/ritorno)

Andata

Fermate: Fondi, Piazza Domenico Purificato – Rotonda Salto di Fondi (ex discoteca Giona) – Rotonda Salto Covino, fermata Cotral – Camping Settebello – Fermata Cotral Torre – Terracina, Piazza Repubblica

Partenze dal capolinea: 20:00 – 21:30 – 00:30

Ritorno