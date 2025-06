Latina, due donne vittime di violenza e una con disabilità assunte grazie alla collaborazione tra Etikey ed Eurpack

LATINA – A distanza di pochi mesi dalla presentazione, Etikey, l’impresa sociale costituita da entro Donna Lilith e Diaphorà con la finalità di creare opportunità lavorative per donne vittime di violenza e persone con disabilità, raggiunge un altro obiettivo: tre donne, con percorsi diversi, hanno firmato un contratto di lavoro. Due donne hanno affrontato un percorso di fuoriuscita dalla violenza seguite dal Centro Donna Lilith, e una terza, con disabilità, parte del gruppo supportato dall’associazione Diaphorà lavoreranno da Eurpack Giustini Sacchetti Srl.

Il protocollo firmato tra Etikey e la società appresenta un modello virtuoso di collaborazione tra impresa e terzo settore e prevede – spiegano i firmatari – non solo l’inserimento lavorativo e la formazione professionale delle nuove risorse, ma anche azioni mirate di sensibilizzazione sull’inclusione rivolte al personale Eurpack e alle loro famiglie, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro più accogliente e inclusivo per tutte e tutti.

Le due donne seguite da Lilith entreranno nel team dedicato alle pulizie degli uffici, mentre la donna con disabilità sarà inserita nella segreteria organizzativa dell’azienda. Tutte e tre sono state assunte con contratto a tempo determinato fino a fine anno, con possibilità di rinnovo e concrete prospettive di stabilizzazione.

«Credere nel valore, nelle abilità e nelle potenzialità delle persone è fondamentale per rafforzare le pratiche di inclusione ed empowerment – afferma Francesca Pierleoni, Presidente di Etikey –. Questo accordo segna l’inizio di nuove opportunità e importanti cambiamenti per il territorio di Latina. Non si tratta solo di inserimenti lavorativi, ma della costruzione di un percorso più ampio, in cui il lavoro diventa uno strumento di libertà, riconoscimento e partecipazione attiva alla vita sociale. Per questo motivo affianchiamo le aziende non solo nel momento dell’assunzione, ma lungo tutto il percorso di formazione, sensibilizzazione e accompagnamento».

«Crediamo che il lavoro sia uno strumento fondamentale di emancipazione, dignità e vera inclusione. Per questo, con grande orgoglio, annunciamo l’assunzione di tre donne che rappresentano un esempio concreto di resilienza e rinascita – ha dichiarato Monica Diaz, CEO di Eurpack Giustini Sacchetti Srl – Questo inserimento, reso possibile grazie al prezioso supporto di Etikey, è per noi molto più di una semplice assunzione: è la conferma del nostro impegno verso un modello di impresa inclusivo, che mette al centro la persona, il rispetto e il valore della diversità. Vogliamo costruire un ambiente in cui ogni individuo possa sentirsi accolto, ascoltato e valorizzato, contribuendo con le proprie capacità allo sviluppo comune. Queste nuove collaborazioni ci ricordano che l’integrazione non è un atto straordinario, ma una responsabilità quotidiana che, come azienda e come comunità, abbiamo il dovere di portare avanti.»

Eurpack Giustini Sacchetti Srl è un’azienda leader nella progettazione e realizzazione di packaging secondario per il mercato italiano ed estero. Con uno sguardo rivolto all’innovazione sostenibile e alla cura delle persone, Eurpack è oggi impegnata in un processo di internazionalizzazione e di potenziamento della propria area Ricerca & Sviluppo, con l’obiettivo di coniugare crescita, sicurezza e responsabilità sociale.