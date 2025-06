Travolto da un’auto mentre guida la e-bike, è grave. L’incidente a Borgo Montenero

LATINA – È stato ricoverato all’Ospedale civile Santa Maria Goretti in prognosi riservata l’uomo di 52 anni rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto mercoledì mattina intorno alle 10.30 in via Monte Circeo nella località Borgo Montenero del Comune di San Felice Circeo.

Il 52enne è stato investito a bordo della sua biciletta elettrica da una autovettura che sopraggiungeva facendolo cadere oltre trenta metri dal punto di impatto. A seguito dell’investimento il parabrezza dell’auto è andato in frantumi e l’auto ha fermato la sua corsa ben oltre il luogo dell’incidente.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo che hanno isolato e chiuso la strada per i rilievi del caso e per permettere agli operatori del 118 e al medico intervenuto di prestare le prime cure del caso. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e trasportati presso il deposito giudiziario di Terracina.