Un protocollo d’intesa per valorizzare Grotta Guattari e Terme di Torre Paola

È stato sottoscritto il nuovo Protocollo d’Intesa tra il Comune di San Felice Circeo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, finalizzato alla valorizzazione, fruizione e tutela coordinata di Grotta Guattari, uno dei siti paleoantropologici più importanti d’Europa e oggetto di importanti ritrovamenti di resti neandertaliani, e le Terme romane di Torre Paola, risalenti al I secolo a.C.

L’accordo segna una nuova fase di collaborazione istituzionale, che ha consentito la tutela e la valorizzazione preliminare dei siti. Grazie a questa intesa, sarà ora possibile strutturare un modello stabile e condiviso di fruizione pubblica, ampliando le occasioni di accesso e conoscenza del patrimonio culturale.

«Grotta Guattari e le Terme di Torre Paola sono da tempo oggetto di attenzione e cura da parte del nostro Comune e della Soprintendenza – ha dichiarato la Sindaca Monia Di Cosimo –. Con questo Protocollo consolidiamo e rafforziamo il percorso già avviato, puntando a una maggiore fruibilità, una gestione coordinata e una promozione culturale ancora più incisiva. Ringrazio sentitamente il Soprintendente, Dott. Alessandro Betori, e tutta la struttura della SABAP, per il prezioso lavoro svolto, per l’impegno costante e per la disponibilità al confronto che ha portato a questo importante risultato.»

In particolare, il Protocollo disciplina nel dettaglio il nuovo assetto delle visite a Grotta Guattari, che sarà accessibile con maggiore frequenza e regolarità, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela del delicatissimo ambiente carsico. Le visite saranno sempre accompagnate da guide, con un sistema di prenotazione condiviso tra Comune e Soprintendenza. Gli ingressi saranno contingentati, per garantire la sicurezza e la conservazione del sito, e organizzati in turni. Il calendario delle aperture ordinarie sarà integrato da aperture straordinarie, in occasione di eventi culturali, manifestazioni estive, visite scolastiche o progetti educativi. Durante i periodi di maggiore afflusso – in particolare nei mesi estivi – il Comune potrà affiancare la Soprintendenza nelle aperture, sempre sotto la supervisione tecnico-scientifica della SABAP.

La Soprintendenza continuerà a esercitare le funzioni di tutela, ricerca e indirizzo scientifico, mentre il Comune assicurerà la vigilanza, la pulizia, la manutenzione ordinaria dei siti e delle aree di accesso.

Le Terme romane di Torre Paola, anch’esse oggetto dell’accordo, verranno inserite in percorsi di valorizzazione e fruizione integrata, in coerenza con gli indirizzi nazionali per la promozione dei beni culturali.

Con questo Protocollo, che ha una durata triennale ed è rinnovabile, si consolida un modello istituzionale fondato su collaborazione, qualità e visione condivisa, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza fra i cittadini e i visitatori di un patrimonio archeologico di rilevanza internazionale, rendendolo fruibile in modo organico, continuo e sicuro.